Полювання на окупантів: Сирський показав роботу снайперів під Бахмутом [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Снайпери Сил спецоперацій продовжують нищити російських загарбників на сході України. Зокрема, бої тривають на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в Telegram.
Генерал-полковник показав роботу снайперів, а саме бійців 8 окремого полку спеціального призначення.
Захисники влучними пострілами знищили декілька окупантів на Бахмутському напрямку, де зараз тривають важкі бої.
по темі
Збройні сили України впродовж останніх днів призупинили просування на флангах на Бахмутському напрямку. Про це заявив "Українській правді "командувач Сухопутних військ Олександр Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на сході тривають запеклі бої, та нашим захисникам вдається просуватися на Бахмутському напрямку
Українські захисники ліквідували п'ятиразового чемпіона світу з пауерліфтингу Максима Бархатова. 41-річний спортсмен, перебуваючи у місцях позбавлення волі, ще на початку року підписав контракт з ПВК "Вагнер" і загинув у квітні під Бахмутом
На Бахмутському напрямку точаться важкі бої. Сили оборони намагаються з флангів обійти місто, аби не втягуватись у вуличні зіткнення й уникнути втрат.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові просунулися від 250 до 700 м на Бахмутському напрямку
Українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку, інколи по кілька сотень метрів на день. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий