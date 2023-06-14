Міністри оборони НАТО обговорять розміщення ядерної зброї в Білорусі [ Редагувати ]
Міністр оборони Північноатлантичного Альянсу розглянуть питання ядерної безпеки. Зокрема порушать питання розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу в Брюсселі.
Як відзначив генеральний секретар НАТО, в межах міністерської зустрічі Альянсу відбудеться засідання Групи ядерного планування - найвищого органу, який відповідальний за ядерну політику Північноатлантичного союзу.
"Ми й далі спостерігаємо безрозсудну ядерну риторику Росії. Лише за останні кілька місяців Москва призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння та вирішила розгорнути ядерну зброю в Білорусі", - відзначив Столтенберг.
Також Столтенберг додав, що міністри оборони обговорять:
- ядерні аспекти нинішнього безпекового середовища;
- коригування ядерного стримування Альянсу.
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