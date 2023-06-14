Міністр оборони Північноатлантичного Альянсу розглянуть питання ядерної безпеки. Зокрема порушать питання розміщення російської ядерної зброї в Білорусі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу в Брюсселі.

Як відзначив генеральний секретар НАТО, в межах міністерської зустрічі Альянсу відбудеться засідання Групи ядерного планування - найвищого органу, який відповідальний за ядерну політику Північноатлантичного союзу.

"Ми й далі спостерігаємо безрозсудну ядерну риторику Росії. Лише за останні кілька місяців Москва призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння та вирішила розгорнути ядерну зброю в Білорусі", - відзначив Столтенберг.

Також Столтенберг додав, що міністри оборони обговорять: