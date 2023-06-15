Судилище над українськими військовими: Подоляк заявив про воєнний злочин рф [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що судилище, яке влаштували в російському Ростові над 22 українськими військовополоненими, є офіційним воєнним злочином країни-агресора.
Він опублікував фотографії з судилища, яке у Ростові влаштували над захисниками "Азовсталі", та додав, що вони не викликають нічого, крім огиди.
Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками "судять" хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур.
Подоляк підкреслив, що подібні знущання над комбатантами - це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку Міжнародного кримінального суду.
І так, скажіть, чи хтось бачить в залі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста?
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