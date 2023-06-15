Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що судилище, яке влаштували в російському Ростові над 22 українськими військовополоненими, є офіційним воєнним злочином країни-агресора.

Він опублікував фотографії з судилища, яке у Ростові влаштували над захисниками "Азовсталі", та додав, що вони не викликають нічого, крім огиди.

Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками "судять" хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур.

Подоляк підкреслив, що подібні знущання над комбатантами - це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку Міжнародного кримінального суду.