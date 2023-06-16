У Києві вибух: на підступах до столиці та в області працює ППО [ Редагувати ]
У пʼятницю, 16 червня, мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що у столиці пролунав вибух. Крім того, у Київській області під час повітряної тривоги спрацювала ППО. Також є робота нашої протиповітряної оборони на підступах до столиці. Про це повідомляє прес-служба КМВА.
Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!
Близько 11:00 в Україні почалася ширитися повітряна тривога. Як згодом повідомили в Повітряних силах ЗСУ, російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр", деякі з них спрямовані на північ нашої країни.
В ОП закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, яка охопила вже більшу частину нашої країни.
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