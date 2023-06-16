Підрив ГЕС: коли почнуть виплачувати допомогу постраждалим [ Редагувати ]
У пʼятницю, 16 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виплати постраждалим через підрив Каховської ГЕС планують запустити протягом тижня. Жителі з підтоплених регіонів отримають по 5 тисяч гривень.
Він зазначив, що уряд, крім компенсацій за пошкоджене майно, також запускає програму одноразової допомоги постраждалим з підтоплених районів Херсонської та Миколаївської областей.
На це виділили 560 млн гривень. Постраждалі отримають по 5 тисяч гривень. Виплати хочуть запустити вже протягом тижня.
Також даємо доручення Міністерству соціальної політики, Міністерству з питань реінтеграції та Міністерству економіки якнайшвидше розробити проект рішення про порядок використання цих коштів. Для того, щоб вже у тижневий термін ми розпочали такі виплати.
Шмигаль додав, що Кабмін проводить перемовини з міжнародними гуманітарними організаціями для виплати допомоги постраждалим.
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