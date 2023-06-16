Обстріл Київської області: що відомо про наслідки ворожої атаки [ Редагувати ]
російські війська сьогодні, 16 червня, обстріляли Київ і область за допомогою ракет. Системам ППО також вдалося збити два безпілотники. Внаслідок удару окупантів у Київській області постраждало семеро людей.
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ближче до полудня росіяни намагались атакувати столицю.
"За попередніми даними маємо зараз успішне збиття 6 ракет "Калібр" з Чорного моря з кораблів запускались, а також 6 ракет Х-47 "Кинджал". Знову аеробалістичні ракети атакували передусім столицю", - сказав Ігнат.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає.
Начальник ГУНП в Київській області генерал Андрій Нєбитов навів свіжі дані. За його інформацією, кількість потерпілих від ракетного удару збільшилась - 7 людей звернулися до лікарів.
"На щастя, вони не мають серйозних трав. Ми розуміємо, що це не останнє звернення громадян", - повідомив поліцейський.
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