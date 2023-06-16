США виділили Україні понад 200 млн доларів: подробиці [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки надають додаткову гуманітарну допомогу на суму 205 мільйонів доларів народу України, який постраждав від жорстокої війни росії.
Про це повідомляє державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Гуманітарна допомога США надає народу України життєво важливу підтримку", - йдеться у повідомленні.
До списку входить наступне:
- продукти харчування;
- безпечна питна вода;
- послуги із захисту;
- засоби для існування;
- освіта;
- юридична допомога;
- доступне житло;
- охорона здоров'я.
"Ці кошти також допомагають жертвам конфлікту підтримувати зв'язок із членами сім'ї, які були розлучені, і, коли це можливо, сприяють возз'єднанню сім'ї", - додали у Держдепі США.
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