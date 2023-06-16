росіяни облаштували катівню в одній зі шкіл Херсонської області - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти облаштували катівню на території загальноосвітньої школи в селищі Великі Копані Херсонської області.
Про це пише в Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
"На тимчасово зайнятих територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання", - пише пресслужба.
Зазначається, що катівню в селищі Великі Копані росіяни облаштували в спортзалі. Там ворог проводить допити. Затриманих окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.
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