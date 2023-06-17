Президент США Джо Байден не проти скасування Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України. Про це повідомило CNN з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

З відповідною пропозицією виступив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

ПДЧ - програма прийняття нових членів до НАТО, запущена у квітні 1999 року. Наприкінці вересня 2022 року президент Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку, що не вимагає надання ПДЧ.

Скасування ПДЧ для України полегшило б її вступ до НАТО, зазначає CNN. Це є частиною пропозиції Столтенберга, яка обговорювалася під час зустрічі з Байденом у Вашингтоні цього тижня.

Газета The New York Times раніше писала, що президент США хотів би обмежитися "розпливчастою обіцянкою" Києву щодо вступу до НАТО через крайнє занепокоєння перспективою третьої світової війни.

Тим часом генсек НАТО 15 червня заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі буде "надіслано потужний сигнал про підтримку та солідарність з Україною", який стане чітким сигналом, що майбутнє України в НАТО.

Нагадаємо, Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу.