Управляючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що від США залежить вступ України в НАТО.

"Ми повинні розуміти, що головним рушієм України в НАТО будуть Сполучені Штати Америки. Як скажуть США, так і буде. Зараз США займають обережну позицію стосовно чітких обіцянок щодо НАТО, тому що це може дати козир опонентам Байдена, в першу чергу Трампу. Той може заявити, що США безпосередньо воює з рф. Це не вигідно Україні та США. Нам потрібен військовий ресурс: літаки та танки для звільнення нашої території, а не папірці і говоріння", - каже експерт.

Загородній додав, що "Україна, де факто, є членом НАТО".

"Пан Резніков сьогодні говорив, що Україна виконує потенціал НАТО та захищає Східний фланг НАТО. А так як тільки США скажуть - так, то всі побіжать і скажуть також - так. Всі розуміють, що Україна посилить НАТО. Це цікаво і Німеччині, і Франції, і Італії, тому що збільшиться більшість буферних країн між ними та ЄС", - сказав він.