У Кременчуці стався витік аміаку: чи є загроза [ Редагувати ]
У суботу, 17 червня, у Кременчуці Полтавської області стався витік аміаку на м'ясокомбінаті. Двох працівників госпіталізували. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада в Facebook.
Інцидент стався на місцевому підприємстві "Кременчуцький м'ясокомбінат".
У результаті аварії постраждали два працівники, яких доставили до лікарні з діагнозом - отруєння парами аміаку, стан середньої тяжкості.
Аварійна бригада припинила витік аміаку та локалізувала аварію. Фахівці здійснили забір проб повітря. Аміаку у повітрі не виявили.
Аварія мала об'єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози для життя та здоров'я населення.
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