У суботу, 17 червня, у Кременчуці Полтавської області стався витік аміаку на м'ясокомбінаті. Двох працівників госпіталізували. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада в Facebook.

Інцидент стався на місцевому підприємстві "Кременчуцький м'ясокомбінат".

У результаті аварії постраждали два працівники, яких доставили до лікарні з діагнозом - отруєння парами аміаку, стан середньої тяжкості.

Аварійна бригада припинила витік аміаку та локалізувала аварію. Фахівці здійснили забір проб повітря. Аміаку у повітрі не виявили.