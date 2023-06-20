Співак Олег Винник пояснив, чому раптово зник [ Редагувати ]
Співак Олег Винник, який на початку повномасштабного російського вторгення несподівано зник з медіапростору, пояснив, чому не пише шанувальникам у соцмережах.
Так, артист вперше за півтора року дав відверте інтерв'ю, яке зорвсім скоро побачать глядачі. В розмові з журналісткою Вікторією Курочкою Винник ткож зізнався, чому зник з Instagrram. Фрагментом розмови поділилася очільниця фан-клубу співака Валерія Барон.
"У мене зараз до сих пір немає доступу до моїх сторінок у соцмережах", - відповів на запитання Винник.
Також співак додав, що вже звернувся до правоохоронних органів в Україні з цього приводу.
Зазначимо, що у квітні зі сторінці Винника несподівано зникли усі публікації, навіть ті, що стосувалися повномасштабного вторгення. Пізніше виявилося, що це зробив не сам артист, а його менеджер.
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