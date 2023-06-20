Співак Олег Винник, який на початку повномасштабного російського вторгення несподівано зник з медіапростору, пояснив, чому не пише шанувальникам у соцмережах.

Так, артист вперше за півтора року дав відверте інтерв'ю, яке зорвсім скоро побачать глядачі. В розмові з журналісткою Вікторією Курочкою Винник ткож зізнався, чому зник з Instagrram. Фрагментом розмови поділилася очільниця фан-клубу співака Валерія Барон.

"У мене зараз до сих пір немає доступу до моїх сторінок у соцмережах", - відповів на запитання Винник.

Також співак додав, що вже звернувся до правоохоронних органів в Україні з цього приводу.

Зазначимо, що у квітні зі сторінці Винника несподівано зникли усі публікації, навіть ті, що стосувалися повномасштабного вторгення. Пізніше виявилося, що це зробив не сам артист, а його менеджер.