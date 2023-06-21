Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Сили оборони України за добу ліквідували ще 540 російських окупантів, таким чином втрати армії рф у живій силі вже склали близько 222 тисячі своїх військових. Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.
Також бійці ЗСУ знищили ще 35 дронів супротивника, 9 танків та 32 артсистеми.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,
- танків - 4006 (+9) од.,
- бойових броньованих машин - 7771 (+21) од.,
- артилерійських систем - 3920 (+32) од.,
- РСЗВ - 615 (+1) од.,
- засоби ППО - 375 (+3) од.,
- літаків - 314 од.,
- вертольотів - 306 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3428 (+35) од.,
- крилаті ракети - 1214 од.,
- кораблі/катери - 18 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6667 (+22) од.,
- спеціальна техніка - 539 (+8).
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