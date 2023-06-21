Сили оборони України за добу ліквідували ще 540 російських окупантів, таким чином втрати армії рф у живій силі вже склали близько 222 тисячі своїх військових. Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Також бійці ЗСУ знищили ще 35 дронів супротивника, 9 танків та 32 артсистеми.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.06.23 орієнтовно склали: