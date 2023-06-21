У Києві аварійні відключення світла [ Редагувати ]
У середу, 21 червня, у Києві застосовано аварійні відключення світла. У столиці знеструмлено 100 тисяч споживачів.
Про це повідомляє КМВА та ДТЕК.
На мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. По Києву відключено 100 тисяч споживачів.
У ДТЕК додали, що аварійні відключення світла у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва.
Причиною відключення стала аварія в енергосистемі. Поки терміни відновлення електропостачання невідомі.
по темі
З 1 липня 2023 року для українців готують новий тариф на світло
Через падіння уламків безпілотника у Київській області пошкоджено лінію електропередачі
У пʼятницю, 16 червня, мер Києва Віталій Кличко повідомив про ситуацію навколо будинку на вулиці Володимирській 21/20
У пʼятницю, 16 червня, мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що у столиці пролунав вибух
Енергосистема України отримала додаткову потужність завдяки відновленню роботи енергоблоку однієї з АЕС, потреби в енергопостачанні покриваються за рахунок внутрішніх можливостей. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго"