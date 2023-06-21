Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв Україні подальшу допомогу в модернізації ЗСУ. Вже на саміті у липні буде ухвалено відповідне рішення. Про це повідомляє Handelsblatt.

Під час саміту союзники приймуть багаторічний пакет допомоги, який приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО.

За словами Столтенберга, завдяки цій допомозі українські військові "мають здійснити перехід від армії, заснованої на старій радянській моделі, до сучасної військової сили, яка працює за стандартами НАТО".

Він також згадав про просування українських сил на фронті у цьому контексті.