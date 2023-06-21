За результатами роботи у першому півріччі 2023 року Благодійний Фонд Альони Лебедєвої "Аурум" реалізував проєктів на загальну суму близько 2,5 мільйонів гривень. Про це повідомила директор фонду Рєгіна Попова.

За ці півроку нам вдалося направити понад 1,9 млн грн на потреби військових, 350 тис. грн на допомогу громадам та постраждалому від війни населенню та ще 200 тис. грн на медичну допомогу.

Серед реалізованих за цей період фондом проєктів можна, зокрема, виділити: передачу двох пікапів, квадроциклу та вантажівки для ЗСУ, виготовлення та передачу плитоносок та бронежилетів із плитами військовим частинам, гуманітарну допомогу жителям Харківщини, зокрема, евакуйованим жителям із Дворічанського району, закупку обладнання для першої в Україні Дитячої лабораторії сну на базі НДСЛ Охматдит та гуманітарну допомогу постраждалим від підтоплення жителям Півдня України.

Директорка благодійного фонду Рєгіна Попова зазначила:

Маємо ще багато запитів від тих, кому потрібна наша допомога, продовжуємо працювати та віримо у найскорішу Перемогу України.

Як повідомлялося раніше, за результатами роботи у 2022 році Благодійний Фонд Альони Лебедєвої направив на допомогу ЗСУ понад 6,5 млн грн.

Станом на червень 2023 року Фондом передано 10 транспортних засобів на потреби ЗСУ. Також власниця Аурум Груп Альона Лебедєва заснувала благодійний фонд у Брюсселі, який допомагатиме українським дітям, що постраждали від війни та потребують реабілітації у клініках Європи.