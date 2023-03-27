Юридичний радник Аурум Груп виступив на заході в Брюсселі [ Редагувати ]
Виступаючи на круглому столі "Наслідки війни для приватного бізнесу та економіки України - підсумки 2022 року, виклики 2023 року" у Брюссельському прес-клубі, юридичний радник промислово-інвестиційної групи Аурум Ярослав Микита доповів щодо юридичної проблематики приватного бізнесу в Україні.
Як зазначив під час виступу Ярослав Микита, з початком повномасштабної війни в Україні, під пильним поглядом правоохоронців опинилися не лише компанії з російським капіталом, а й багато підприємств, які проводили торговельну діяльність з країною-агресором до початку бойових дій, що значно нашкодило роботі та репутації бізнесу:
Безпідставні підозри та судові позови надзвичайно шкодять не лише репутації, а й роботі українських підприємств у цей непростий для країни час. Саме приватному сектору відведена ключова роль у підтримці та відновленні нашої держави, а тому бізнес повинен мати можливість повноцінно працювати.
В ході виступу представник Аурум Груп також зазначив, що експорт українськими підприємствами продукції до росії був історично обумовлений близькістю розташування підприємств до російських кордонів.
Шкода, що зараз бізнесу доводиться знімати безпідставні підозри в судовому порядку.
Виступ українських представників бізнесу викликав підтримку та жваву дискусію серед учасників заходу. Зокрема, меседж щодо правової ситуації в країні викликав обурення у присутніх.
Ексдепутат Європарламенту Клаудія Тапардел, зазначила, що до початку війни, через близькість кордонів, багато європейських виробників теж поставляли продукцію до росії, але це не спричинило переслідувань з боку влади. Також експерти та учасники заходу дійшли згоди щодо необхідності верховенства права в Україні та реформування судової системи, правоохоронних органів та неприпустимості корупції.
Як повідомлялося раніше, круглий стіл у Брюсселі пройшов за участі європейського політикуму, експертів та представників бізнесу.
Активну участь у обговореннях під час круглого столу приймали, зокрема, Френк Швальба-Хот, екс-депутат Європарламенту (Німеччина), Пауло Касака, екс-депутат Європарламенту (Португалія), Клаудія Тапардел, екс-депутат Європарламенту (Румунія) та Катерина Царанок, Брюсельський Modern Education & Research Institute.
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