Румунія підтримала вступ України в НАТО - Кулеба [ Редагувати ]
Румунія підтримала членство України в Північноатлантичному альянсі.
Про це повідомляє глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Кулеба у середу, 21 червня, провів першу особисту зустріч зі своєю румунською колегою Лумініцою Одобеску.
Глава МЗС України висловив вдячність румунським партнерам за підтримку вступу до НАТО.
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