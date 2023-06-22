У Києві пролунав вибух: горів багатоповерховий будинок (фото, відео) [ Редагувати ]
У Києві пролунав сильний вибух сьогодні вночі, 22 червня. В результаті сильно пошкоджено багатоповерховий будинок, у ньому почалася пожежа.
Про це повідомляє Telegram КМВА.
"Попередньо через витік газу стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на двох поверхах, спалах на площі 150 квадратних метрів. Пожежа ліквідується. Проводиться пошук людей", - йдеться у повідомленні КМВА.
"Сьогодні о 03:32 Служба порятунку 101 отримала інформацію про вибух та пожежу на вул. Андрія Малишка, 33. У 16-поверховому житловому будинку ймовірно стався вибух газу, внаслідок чого є руйнування на 7, 8 поверхах. Станом на 04:20 врятовано одну людину, і ще одна людина постраждала", - йдеться у повідомленні ДСНС.
На місці події від ДСНС задіяно 50 осіб та 12 одиниць техніки.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок вибуху горить 16-ти поверховий будинок. На місці працюють всі фахівці, причини вибуху встановлюють.
"Наразі врятували 18 мешканців. З усіх неушкоджених приміщень людей евакуювали. Двох постраждалих госпіталізовано. Під завалами в пошкодженій частині 16-ти поверхового будинку в Деснянському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого", - йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, внаслідок вибуху газу в 16-поверхівці зруйновано 4 і пошкоджено 6 квартир. Врятовано 18 людей. До ліквідації наслідків залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки. На місці працюють психологи ДСНС.
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