російські окупанти заявляють про обстріли мостів поблизу населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму. У мережі з'явилися відео після "прильотів".

Про це повідомляють Telegram-канали.

росіяни стверджують, що під обстріл потрапили автомобільні мости через Сиваш у районі Чонгара неподалік адміністративного кордону з окупованим Кримом. Окупанти призупинили рух пошкодженими мостами.

На опублікованих кадрах помітно, що пошкоджене не лише дорожнє покриття, але й конструкції мостів.

Колаборанти та окупанти звинувачують Україну в обстрілах мостів. Пропагандисти пишуть, що удар завдали нібито далекобійними ракетами Storm Shadow. Українська влада та військові поки не коментують інцидент.