"Бавовна" на Чонгарі: з'явилося нові відео після "прильоту" [ Редагувати ]
російські окупанти заявляють про обстріли мостів поблизу населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму. У мережі з'явилися відео після "прильотів".
Про це повідомляють Telegram-канали.
росіяни стверджують, що під обстріл потрапили автомобільні мости через Сиваш у районі Чонгара неподалік адміністративного кордону з окупованим Кримом. Окупанти призупинили рух пошкодженими мостами.
На опублікованих кадрах помітно, що пошкоджене не лише дорожнє покриття, але й конструкції мостів.
Колаборанти та окупанти звинувачують Україну в обстрілах мостів. Пропагандисти пишуть, що удар завдали нібито далекобійними ракетами Storm Shadow. Українська влада та військові поки не коментують інцидент.
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