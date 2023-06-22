Окупанти намагаються відновити наступальні дії на східному напрямку. Про це повідомив заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії Микола Уршалович.

Він зазначив, що росіяни намагалися атакувати на сході, щоб відволікти резерви Сил оборони на тлі українського наступу.

Минулого тижня окупанти на Куп’янському, Лиманському та Сіверському напрямках проводили безуспішні штурмові дії на позиції підрозділів Нацгвардії, активно застосовували реактивну артилерію та авіацію.

На Бахмутському напрямку гвардійські розвідувально-ударні розрахунки продовжували знищувати техніку загарбників, польові склади з боєкомплектом, поступово виснажуючи можливості ворога вести активну оборону.

Окрім того, на Мелітопольському напрямку підрозділи Нацгвардії спільно з іншими складовими Сил оборони продовжували наступальні дії.

Зокрема, наші бійці здійснювали фортифікаційне обладнання досягнутих рубежів та вели розвідку і розмінування у смугах виконання подальших завдань.