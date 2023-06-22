Контрнаступ ЗСУ "займе час" - Шмигаль [ Редагувати ]
У четвер, 22 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що контрнаступ ЗСУ проти російських військ, що вторглися, "займе час", але висловив оптимізм щодо його успіху. Про це повідомляє The Guardian.
Ми проводитимемо дуже розумні, наступальні операції. І через це він (контрнаступ, - ред.) вимагатиме часу.
Також глава уряду уточнив, що українські війська мають намір рухатися і йти вперед.
Ми збираємося йти вперед... і я абсолютно оптимістичний щодо звільнення всіх наших земель, окупованих росіянами.
Шмигаль розповів, що контрнаступ "є низкою бойових операцій".
На жаль, під час нашої підготовки до цього контрнаступу готувалися і росіяни, тому там так багато мінних полів, що справді уповільнює рух.
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