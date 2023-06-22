І повернемося до підсумків Конференції з відбудови України, яка два дні тривала у Лондоні. Про що вдалося домовитися нашій делегації з міжнародними партнерами? Які суми допомоги в результаті отримає наша держава? На що вони підуть? І головне, чи покриє це дефіцит бюджету?

Про все це нашій Світлані Чернецькій в ексклюзивному інтерв'ю розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Дякую вам за ваш час, пане міністре. Досить велика урядова делегація з України, яке головне завдання було у вас?

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Моє завдання було, в першу чергу, мати на панелі виступ. Я був частиною панелі, яка стосується негайних потреб у відновленні. Далі були питання двосторонніх зустрічей. Ми провели успішні двосторонні зустрічі з представниками Світового банку, МВФ, Європейського банку реконструкції та розвитку, європейськими колегами. На цій площадці зібрані практично всі стейкхолдери, які співпрацюють з Україною. Якщо, умовно кажучи, доводиться багато часу витрачати, щоб знайти можливості, місце. У цьому місці було зібрані практично всі люди, які приймають важливі для України рішення. Тому моя задача, як міністра фінансів, була провести відповідні перемовини, поговорити про майбутні потреби України, про потреби у відновленні, так і бюджетні потреби. Взяти певні забов'язання і комітенти, хоча б сказати, що ми очікуємо від наших партнерів, що вони їх будуть брати. І, знову ж таки, у нас дуже позитивне враження від конференції й від результату конференції. Зокрема, ті заяви, які були зроблені президентом Єврокомісії про 50 мільярдів євро програма на 4-річний період для України - це безпрецедентна програма. Це вперше для країни - не члена буде створено окреме вікно можливостей і вже будуть робитися фактично кроки по адаптації законодавства України до ЄС. Також були зроблені заяви представників інших країн, які дозволяють нам сказати, що ця конференція досить успішна. І рівень учасників, рівень доповідачів - відповідають часу, відповідають тим завданням, які Україна має вирішувати.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Розкажіть детальніше про останній фінансовий пакет від ЄС, все-таки це велика підтримка для бюджету, що це означає для України?

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Це означає для нас, для міністерства фінансів в першу чергу, що нам не потрібно буде думати кожного року, яким чином знайти інструменти для покриття дефіциту. Це вже готовий інструмент, з яким можна працювати, і одна з частин - саме покриття дефіциту бюджету. Інша частина цієї програми - проєкти інфраструктури, проєкти відновлення. І третя частина - це створення так званих спроможностей всередині країни на спрямування коштів на посилення гарного урядування та інших спроможностей для того, щоб уряд України міг якісно виконувати свої функції.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Розкажіть про засідання координаційної платформи донорів, яке називають "фінансовий Рамштайн", яке відбулося на полях конференції. Про що говорили і які його результати?

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Це четверте було засідання. По-перше, ми показали, що ми працюємо, як єдина команда. Був прем'єр-міністр, віцепрем'єр Кубраков і я. Ми показали, що зараз у нас відбувається транзитний період, тому що ми змінили співголову від України, бо фокус зараз на проєктах відновлення, конкретно проєктах відновлення. Тому, саме залучення міністерства інфраструктури має бути обов'язковим, але при цьому залишається багато питань, які має вирішувати спільно уряд України, в тому числі міністерство фінансів. Ми зараз дискутуємо, скільки ж коштів ми знайшли на проєкти відновлення. Як зробити так, щоб ті забов'язання, які виконували політики з різних країн, були переведені в конкретні проєкти для відновлення України. Це дуже складна вправа, я вам скажу, тому що деякі забов'язання, які ми отримали від наших партнерів, вони не зовсім відповідають пріоритетам. Або, скажемо так, це складна робота, як зробити так, щоб ці кошти були спрямовані в конкретні пріоритети. І ми зараз над цим працюємо. Це основне завдання координаційної платформи - координувати зусилля Дж-7, України, США і банків розвитку, так званих - це Світовий банк, МВФ, ЄБРР, ЄІБ, банк Ради Європи й інші інституції, які залучені в напрямку пріоритизації цих коштів саме для проєктів відновлення. Тому ця вправа дуже важлива. Вона дозволяє нам максимально тісно комунікувати з Єврокомісією. Вони є основним драйвером цього процесу, вони створили секретаріат, де є представник України. І ми на щоденній базі активно з ними дискутуємо щодо того, як ті очікування, які є в України, матеріалізувати у вигляді конкретних проєктів. Я сподіваюсь, що ця робота дасть свій результат найближчим часом.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Які пріоритети у міністерства фінансів зараз, про що ви говорите із західними партнерами?

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Це не тільки мій пріоритет і міністерства фінансів, це пріоритети уряду - вони чітко визначені. По-перше, це відновлення енергетичної спроможності, створення умов для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Далі - гуманітарне розмінування. Велика частина території України - замінована. Зараз потрібні кошти на розмінування. Третій напрямок - відновлення соціальної інфраструктури. Четвертий - логістика, транспорт. П'ятий - відновлення, напевно, один з найважливіших напрямів - відновлення будинків і квартир, які були зруйновані під час війни й зараз руйнуються. І останній напрямок, дуже важливий - залучення бізнесу й інвестицій для процесу відновлення.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Чи бачите ви зацікавленість західного бізнесу інвестувати в Україну?

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Є зацікавленість, не вистачає якогось імпульсу. У нас є інвестиції, але цих інвестицій недостатньо. Це мільйони, а ми хотіли б говорити про мільярди. Для того, щоб був цей імпульс, для цього треба, щоб, умовно кажучи, великий інвестор зайшов в Україну і сказав, що не зважаючи на війну, я вже тут. А ви можете довго чекати й тоді втратите свій шанс. І тоді це буде переломний момент. Я сподіваюсь, що такі конференції дозволяють додатково задуматись, тим, хто хотів подати в Україну, або ті, хто мають такі плани, що це треба робити вже сьогодні, не чекаючи завершення війни.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

У яких сферах ми хочемо бачити приватні інвестиції насамперед?

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Звичайно, є ідентифіковані пріоритетні сфери відновлення, і були презентації моїх колег на конференції. Не буду вдаватися в деталі, але є пріоритетні сектори економіки, які вважатимуться дуже цікавими для інвестицій, і я думаю, що це ті сфери, які матимуть потенційну можливість для розвитку.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

З чим ви повертаєтеся в Україну? Яке найважливіше досягнення цієї конференції?

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Мені важко говорити про досягнення. Ви знаєте, міністр фінансів дуже скептичний про будь-які досягнення. Наші досягнення - кошти на рахунках казначейства. Зараз краще, ніж минулого року. Зараз маємо певну прогнозованість. Конференція дозволяє нам прогнозувати на більш довгий період часу, враховуючи ті забов'язання, які інші країни дають для України. Тому я досить оптимістично налаштований, скажу так. Сподіваюсь, що ті плани, які ми маємо, будуть втіленні в життя.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Наступна конференція з відновлення буде аж через рік чи не задовгий проміжок?

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Ви знаєте, конференції відбуваються зараз досить часто з питань залучення відновлення України й інвестицій. Це буде велика конференція наступного року. А більш-менш позначені конференції будуть, я думаю, чи упродовж цього, чи наступного року. Тому не треба втрачати жодної можливості й доносити ключові меседжі, що ми хочемо відбудовувати нашу країну. Ми знаємо, як це робити. Ми хочемо, щоб "Made іn Ukraine" було ключове в питаннях інвестицій. Ми, звичайно, розуміємо потреби інших країн. Але зараз потреби України нагальні й важливо, щоб всі розуміли, що саме Україна й українці будуть визначати, який вектор розвитку держави ми хочемо мати.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

За підсумками цієї конференції, якою ви бачите підтримку заходу?

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Вона постійна, вона незмінна. Порівнюючи з минулим роком, вона довгострокова. Україна отримує необхідний час, можливості для того, щоб виграти цю війну. По-друге, сформувати базу, основу для майбутнього економічного зросту. Тому ми маємо підтримку, ми маємо постійну підтримку і ця підтримка тільки зростає. Я бачу тільки сигнали того, що Україна буде в фокусі й залишатиметься в фокусі ще довгий період часу.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Дякую за інтерв'ю, пане міністре.