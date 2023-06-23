Рада Євросоюзу повідомила, що узгоджений напередодні 11-й пакет антиросійських санкцій набув чинності. Він включає заборону на транспортування російської нафти північною гілкою нафтопроводу "Дружба", обмеження на в'їзд російських причепів до ЄС, а також низку заходів, спрямованих проти обходу раніше введених обмежень. Крім того, до списку санкцій було додано ще 87 підприємств оборонно-промислового комплексу.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив:

Наші санкції вже завдають тяжкої шкоди російській економіці та здатності Кремля фінансувати свою агресію. Сьогоднішній пакет посилює наш тиск на Росію. Борючись з обходом санкцій, ми ще більше позбавляємо Росію ресурсів, яких вона так відчайдушно потребує, щоб вести незаконну війну проти України.

Першим про набрання чинності 11-м санкційним пакетом проти росії повідомило МЗС Естонії. Глава естонського зовнішньополітичного відомства Маргус Цахкна уточнив, що держави-союзники України вже почали обговорення нових санкцій.

Естонія та Європейський Союз продовжують працювати над тим, щоб санкції були максимально сильними та ефективними та зачіпали ті сектори, з яких Росія отримує найбільшу підтримку у фінансуванні своєї агресії проти України.

Як уточнив глава естонського МЗС, Євросоюз вирішив посилити обмеження на експорт автомобілів до росії саме на пропозицію Естонії. Також було заборонено експорт до росії пневматичної та газової зброї.

Судам, які порушили правила стелі цін на нафту або відключили систему автоматичної ідентифікації розташування, заборонено захід у порти ЄС. За пропозицією Естонії заборона заходити у порти Фінської затоки поширюється і на якірні стоянки поза юрисдикції портів.

11-й пакет санкцій проти росії постійні представники Євросоюзу погодили 21 червня. Посол Польщі в ЄС Анджей Садось уточнював, що обмеження стосуватимуться 70 фізосіб, які відповідальні за незаконну депортацію дітей, та 30 юросіб, які обходять чинні санкції.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав розпочати роботу з 12-го пакету та включити до нього санкції щодо "Росатому".

Нагадаємо, Британія хоче зберегти санкції, поки рф не виплатить Україні компенсації та репарації.