Військкомат Чернігівської області - слідом за столичною Оболонню та Івано-Франківськом - заявив, що "згідно з указом президента "Про загальну мобілізацію", всі громадяни від 18 до 59 років, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані з'явитися до місцевого ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних та їх придатності до проходження військової служби".

Напередодні військкомат Оболонського району столиці опублікував наказ з'явитися до військкомату всім військовозобов'язаним з'явилися у Києві. Чоловіки, які мають йти до війська, зобов'язані з'явитися до військкомату у 10-денний термін.

Вимога стосується і тих, хто не отримував персональних повісток чи мобілізаційних розпоряджень. І в тому числі - не прописаних в Оболонському районі, а лише мешкають у ньому.

Також військовозобов'язаним заборонили міняти місце проживання без дозволу військкома.

За ухилення від призову та неявку у військкомати громадянам загрожують відповідальністю: штрафами у 1700-3400 грн, а за повторне порушення - 3400-5100 грн, для посадових осіб - штрафи у 3400-5100 грн (за повторне порушення – 5100-8500 грн), а також кримінальною відповідальністю (позбавлення волі від трьох до п'яти років).