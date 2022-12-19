Мобілізація в Україні трохи знизилася за темпами, жодних хвиль немає, а призов йде за планом Генштабу. Про це на брифінгу повідомив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення рф призивалося більше людей, але поступово темпи знижувалися і зараз вони набагато нижчі, ніж навесні.

Кількість призовників залежить від ситуації на фронті, однак усі показники планові, вони прораховуються Генштабом і планово здійснюються.

Говорити, що після Нового року буде нова хвиля не можна, всі чинники, які впливають, давно враховані, чинник мобілізації в росії також давно врахований. Зараз ми працюємо планово. Жодних хвиль не передбачається. Ми як до Нового року призивали, так і після будемо це робити.

Насамперед мобілізують людей з бойовим чи військовим досвідом, громадяни, які не служили в армії, навчаються щонайменше місяць - іноді кілька місяців.

Людей без військового досвіду в обов'язковому порядку спрямовують на навчання до навчальних центрів чи ВНЗ. Мінімальний термін підготовки становить один місяць. Залежно від спеціальності та її складності термін може бути більшим.

ЗСУ потрібні всі спеціальності, але сьогодні найбільше призивають стрільців і танкістів, заявив Горбач.

Нам також потрібні зв'язківці, шифрувальники та інші спеціальності. Деяких призиваємо більше, деяких менше.

Крім індивідуальної підготовки є колективна, коли захисники перед виправлянням до зони бойових дій потрапляють до підрозділів.

З ними також проводять заняття на полігонах та в інших місцях. Індивідуальна та колективна підготовка може тривати кілька місяців. Перед бойовими завданнями підрозділи проходять бойове злагодження.

За даними Генштабу ЗСУ, у росії з 10 грудня проводять нову хвилю прихованої мобілізації.