Сирський заявив, що в контрнаступі ще не задіяно основні військові сили [ Редагувати ]
Україна ще не задіяла в контрнаступі та звільненні територій свої основні військові сили.
Про це повідомляє командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.
За його словами, росіяни передбачали місця, де українські військові можуть завдати найсильнішого удару. Однак Сирський заявив, що Україна не задіяли основні сили у контрнаступі.
"Все ще попереду", - сказав він.
Командувач зауважив, що всі очікують швидких результатів від контрнаступу. Однак необхідно бути готовим до того, що це займе певний час.
"Кожен хоче досягти великої перемоги миттєво й одразу. І ми теж. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох сторін зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів і багато інженерних перешкод. Наші головні сили ще не вступили в бій, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні ворога. Все ще попереду", - підкреслив він.
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