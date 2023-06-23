З Україною Європа стане більш єдиною, захищеною і міцнішою, коли Україна вступить до Європейського союзу. З іншого боку, вступ до ЄС потягне за собою "серйозний організаційний виклик".

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє BFM TV.

Він заявив, що він виступає за вступ України до Європейського союзу в той час, коли країна перебуває у стані війни з росією.