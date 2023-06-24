Ракетна атака на Київ: всі подробиці [ Редагувати ]
У Києві в результаті ракетної атаки рф у ніч проти 24 червня, за уточненою інформацією, є загиблі в Солом'янському районі, де уламки збитої цілі впали на житлову висотку, спричинивши пожежу та пошкодження.
Про це повідомляє в Telegram Київська міська військова адміністрація.
Так зазначив начальник КМВА Сергій Попко, стали відомі нові подробиці про наслідки попадання уламків на 24-поверхову будівлю.
"На даний момент виявлено двох загиблих. Постраждалих - 8 осіб. Двох госпіталізовано, решті медична допомога надавалася на місці", розповів чиновник.
"Двоє загиблих внаслідок влучання уламків ракети в багатоповерховий будинок у Соломʼянському районі. Двох постраждалих госпіталізували, 9 людей отримали допомогу медиків на місці. Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Наразі з будинку врятували 22 людини", - повідомив мер столиці Віталій Клвчко.
Крім того, було пошкоджено близько 40 автомобілів, що стояли на стоянці.
"Дані оперативної інформації уточнюються", - додав він.
Відомом, що сили ППО збили понад 20 ворожих ракет.
Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, РФ знову запустила ракети Х-101/555 з Каспію.
"Силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет", - повідомив він.
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