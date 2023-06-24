Мінус 600 окупантів: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 223 910 одиниць живої сили.
Про це пише в Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 223 910 (+580) осіб ліквідовано;
- танків - 4024 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 7804 (+6) од.;
- артилерійських систем - 4015 (+30) од.;
- РСЗВ - 619 (+2) од.;
- засоби ППО - 383 (+4) од.;
- літаків - 314 (+0) од.;
- гелікоптерів - 308 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3460 (+13) од.;
- крилаті ракети - 1228 (+14) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6731 (+23) од.;
- спеціальна техніка - 548 (+3) од.;
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