У Кремлі паніка: путін виступає із терміновим зверненням [ Редагувати ]
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російський президент-диктатор володимир путін звернувся до громадян через події, які наразі відбуваються на території його країни.
"Звертаюсь до росіян, військових та силових відомств і до тих, кого обманом та погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту. Будь-які чвари потрібно відкинути в період спецоперації, зараз вирішується доля нашого народу", - заявив путін.
путін також заявив, що "влада не дасть повторитися розколу в росії, ми захистимо народ".
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