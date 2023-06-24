російський президент-диктатор володимир путін звернувся до громадян через події, які наразі відбуваються на території його країни.

"Звертаюсь до росіян, військових та силових відомств і до тих, кого обманом та погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту. Будь-які чвари потрібно відкинути в період спецоперації, зараз вирішується доля нашого народу", - заявив путін.

путін також заявив, що "влада не дасть повторитися розколу в росії, ми захистимо народ".