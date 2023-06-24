Зайнявся спортом і отримує призові місця на змаганнях. Колишній прикордонник з Черкас Олександр Ходос був тяжко пораненний влітку 2014 році. Чоловіку встановили титанову пластину замість роздроблених кісток черепа. Військову службу йому довелось залишити, втім на цьому життя не зупинилось. Про історію боротьби черкаського прикордонника - у сюжеті.

Його тренування розпочинається із пробіжки. Опісля - фізичні навантаження.

До своїх занять Олександр ставиться відповідально, спорт нині - невід'ємна частина його життя. Усі вправи розписані на кілька підходів.

Олекснадр Ходос - прикордонник, який ще у 2014 році став на захист країни. Він був у складі загону, що захищав кордони країни на Донеччині та Луганщині. А влітку потрапив із побратимами у засідку, де був тяжко пораненний. Тоді у Дніпрі він переніс три операції за три дні.

Олександр Ходос, прикордонник:

Пришли доктора, говорят - ну шо, мы все сделали, Саня, борись, мы на тебя надеемся, мы чего столько стобой воландались. Всю ночь я боролся. Я песни пел Вопли Видоплясова "Весна, весна, весна прийде".

У Олександра були посічені кістки черепа, зранені плечі, руки і ноги. У лікарнях він провів чотири місяці, на місці зруйнованих кісток черепа під час унікальної операції йому встановили титанову пластину. Те, як чоловік мужньо переніс усі етапи лікування, і досі захоплює побратимів.

Петро Кудрявцев, побратим Олександра Ходоса:

Після таких пошкоджень, поранень мало хто може витримати, мабуть, в нього сильне серце і сильна віра в життя. Він відповідальна особа, дуже чітко ставиться до поставлених йому завдань, завжди прийде на допомогу.

Військову службу Олександру довелось залишити, пілся тривлаої реабалітації продовжив працювати цивільним інструктором. А ще взявся втілювати свою давню мрію - зайнявся спортом.

Олександр Ходос, прикордонник:

Перші були мої спроби - це 50 кругов по стадіону по цьому, мені сподобалось і я пішов далі, а коли узнав про "Інвіктус гейм", я не знав шо це таке толком, мені запропонували поїхать.

У 2018 році Олександр вперше взяв участь у Іграх нескорених, а вже за три роки зайняв перші призові місця і донині продовжує тренуватись. Чоловік хоче, аби його життєва історія стала прикладом для тих, хто отримав поранення. Бо ж життя, переконує, продовжується, якщо вірити у себе і свої сили.

Олександр Ходос, прикордонник: