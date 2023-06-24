Українець власноруч облаштував укриття для себе та своєї сімʼї [ Редагувати ]
Трохи більше, ніж три чверті всіх укриттів в Україні придатні до використання. Втім вони можуть вмістити менше половини населення країни. Цю інформацію оприлюднили в Міністерстві внутрішніх справ.
За таких умов подбати про власну безпеку можна лише власноруч - вирішив герой нашого наступного сюжету. Він сам облаштував власне укриття - для сім'ї та сусідів. Анатолій Журавльов бачив усе на власні очі.
Кирило веде нас до місця, яке вже багато місяців - популярне серед жителів села Крюківщина, що поруч із Києвом.
В принципі самий простий код, як на всіх підʼїздах, проходьте. Я трохи протопив - ми змоделювали, що зараз зима.Така невелика кімната, дивани - вони розкладаються, є розкладні стільці.
Це - укриття. Його будівництво Кирило ініціював після масованих повітряних атак росіян - іще торік восени.
У мене трясуться руки, тому що я щойно побачила, як летить ракета... Я почула це.
Кирило Барашков, житель села Крюківщина:
В жовтні почалися роботи, вирили котлован. В мене гарний прораб, він гарно знається і на військовій справі, і на будівництві. Любомир, привіт!
Чоловік каже - робив сховище, аби убезпечити від ворожих ударів свою сім'ю.
Кирило Барашков, житель села Крюківщина:
Давайте реально казати - у нас у всіх була ілюзія. Ми ж казали: "Ну не будуть же вони бити по цивільним". - Будуть! "Ну не будуть же вони знищувати міста", - Будуть! "Не будуть же вони бити просто так", - Будуть! Звичайно, воно прийшло все природнім шляхом, що називається. На жаль.
До укриття Кирило пускає і сусідів.
Кирило Барашков, житель села Крюківщина:
Це не є готель, це не є кімната відпочинку в поному сенсі. Але якщо ситуація - не дай Бог - я не знаю до чого там фантазії може вистачити в наших "чудових" сусідів північних, то можна побути і тут, чоловіки можуть побути. Діти тут. Завжди можна вміститися. Якщо люди вміщаються у тролейбус - 200 людей - який на 100 розраховано, то сюди 15 точно сяде.
І всі точно перебуватимуть у теплі, з Інтернет-зв'язком. А головне - у безпеці.
Зроблено по стандарту. Є подвійна вентиляція, як потрібно. Є можливість альтернативного виходу.
Олександр, житель села Крюківщина:
У зв'язку з тим, що тут відсутня кількість погребів - взагалі по вулиці - то, звичайно, коли Кирило запропонував користуватися цим бомбосховищем, то велика кількість і по сьогодні. Всі, хто машинами, хто добігає з вулиці - тільки тривога - всі біжать сюди.
Побудова укриття обійшлася у пару десятків тисяч доларів - каже Кирило. Втім - упевнений - це не було марнотратством.
Кирило Барашков, житель села Крюківщина:
У нас по вулицям їздять автівки по 30-40-50 тисяч євро, люди купують дорогу техніку навіть під час війни. Під час війни так чи інакше витрачаються гроші. Це добре, що українці вони сміливі, це добре, що в них гумор, мемчики постяться. Але я завжди кажу, що треба дбати про дітей, треба дбати про оточуючих. На нас напало, проти нас воює найбільша держава світу, люди добрі. А ми ходимо - повітряна тривога: "А, ну добре. Нормально, хороша погода, можна і погуляти". Але це так не працює, на жаль.
Чоловік закликає не цуратися інвестувань у безпеку, особливо в умовах війни.
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