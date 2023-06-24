Залужний поговорив з Міллі: обговорили наступальні та оборонні дії ЗСУ [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Про це повідомляє Залужний в Telegram.
"Детально обговорили ситуацію на всіх ділянках фронту. Розповів про наступальні та оборонні дії наших підрозділів. Повідомив, що операція триває згідно з планом", - повідомив він.
Крім цього Залужний розповів Міллі про потреби ЗСУ у певних видах озброєння та засоби розмінування.
"Домовилися залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти. Дякую генералу Міллі за підтримку та допомогу в боротьбі з російським агресором", - додав головнокомандувач ЗСУ.
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