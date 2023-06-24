Подоляк про переворот у РФ: якщо Пригожин протримається 48 годин, путін втратить легітимність [ Редагувати ]
Якщо засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин протримається 48 годин, то російський диктатор володимир путін втратить свою залишкову легітимність.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Настоящее время".
За його словами, диктатор є людиною з відкладеним принципом ухвалення рішень, яка є досить боягузливою і не ухвалює ефективних рішень.
"І якщо Пригожин протримається 48 годин у тому статусі, в якому він зараз перебуває, контролюючи ту чи іншу об'ємну територію, то Путін, мені здається, втратить залишкові свої легітимності", - заявив Подоляк.
Він додав, що в рф відбувається зараз громадянська війна.
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