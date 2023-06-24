Данілов про переворот у росії: у Пригожина є спільники, які знаходяться в кремлі [ Редагувати ]
У засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина обов'язково є спільники, які знаходяться в Кремлі. Він не самостійно приймає рішення щодо перевороту у рф.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
"У Пригожина обов'язково є спільники, які знаходяться в Кремлі. Він не самостійно приймає рішення, він не самостійно рухається в процесах. Інша справа - вони зараз подивляться, як будуть розгортатися події, і тоді вони будуть максимально задіяні", - заявив він.
Данілов зазначив, що російські військові не чинять супротив вагнерівцям.
"Я маю сказати, що військові (російської армії - ред.) не чинять супротив бойовикам "Вагнера", більш того, місцеві мешканці надають їм воду та їжу, безкоштовно їх заправляють. Тобто процеси в Росії набирають обертів", - заявив він.
Данілов додав, що Пригожин самостійно не може приймати таких рішень.
"Зараз не хотілось би в ефірі розповідати хто це - Суровікін, чи хтось інший. Повірте, Пригожин самостійно не може приймати таких рішень, він не самостійна фігура. Те, що за ним стоять потужні люди з високими званнями та високими посадами - це вже ні для кого не секрет", - додав він.
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