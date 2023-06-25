Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих.

"Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку. Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей", - написав Кличко на своєму Телеграм-каналі.