"Похід" засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина на Москву став "ножем в спину" для путінського режиму. Однак, поки що несмертельним. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов підсумував головне з російського заколоту:

бунт Пригожина став першим етапом демонтажу путінської системи;

Пригожин є лише частиною групи та частиною плану процесу дестабілізації;

в росії сформувалась група невдоволених режимом силовиків, чиновників та інших, які вважають дії путіна смертельно небезпечними для власних інтересів та існування росії;

"похід" Пригожина - демонстрація серйозності намірів, які існують й створення умов для початку процесу владного транзиту;

єдина можливість порятунку для путіна, є тотальна зачистка силового блоку, ліквідація "Вагнера", демонстраційне покарання Пригожина, розгортання репресій, а також введення воєнного стану;

"Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені Золотова-Бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків, – велике питання", - пише Данілов.

справжня група російських перемовників з Україною вже є, однак залишається в тіні. Не виключена участь Олександра Лукашенка;

"похід" Пригожина став "ножем в спину" режиму путіна, "якщо не миттєво смертельним, але точно неминучим, хоча й відтермінованим в часі, ударом".

"Все, що може на росії піти не за планом, піде не за планом, і "казус Пригожина" може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато", - додав Данілов.