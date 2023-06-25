"Похід" Пригожина став "ножем в спину" путіну - Данілов [ Редагувати ]
"Похід" засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина на Москву став "ножем в спину" для путінського режиму. Однак, поки що несмертельним. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
Данілов підсумував головне з російського заколоту:
- бунт Пригожина став першим етапом демонтажу путінської системи;
- Пригожин є лише частиною групи та частиною плану процесу дестабілізації;
- в росії сформувалась група невдоволених режимом силовиків, чиновників та інших, які вважають дії путіна смертельно небезпечними для власних інтересів та існування росії;
- "похід" Пригожина - демонстрація серйозності намірів, які існують й створення умов для початку процесу владного транзиту;
- єдина можливість порятунку для путіна, є тотальна зачистка силового блоку, ліквідація "Вагнера", демонстраційне покарання Пригожина, розгортання репресій, а також введення воєнного стану;
"Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені Золотова-Бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків, – велике питання", - пише Данілов.
- справжня група російських перемовників з Україною вже є, однак залишається в тіні. Не виключена участь Олександра Лукашенка;
- "похід" Пригожина став "ножем в спину" режиму путіна, "якщо не миттєво смертельним, але точно неминучим, хоча й відтермінованим в часі, ударом".
"Все, що може на росії піти не за планом, піде не за планом, і "казус Пригожина" може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато", - додав Данілов.
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