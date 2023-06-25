Американські спецслужби знали, що Пригожин готує заколот. Але інформацію тримали в секреті, щоб не грати путіну на руку. Такими заголовками сьогодні майорять шпальта усіх провідних американських ЗМІ. Публікації у пресі взявся проаналізувати наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко. Які висновки зробив? Дивіться далі.

Якщо подивитися на свіжі американські газети - всі без винятку (від великих, національних, "New York Times" чи "Washington Post" - до газет, що видаються в Каліфорнії, Флориді чи Техасі) вийшли із величезними матеріалами на першій сторінці. У Штатах (і не без підстав) вважали, що пригожинський заколот може змінити хід війни, тому і слідкували за подіями настільки пильно.

Втім, те, що стало несподіванкою для всіх нас, не було таємницею для керівництва Америки, з'ясувала "The Washington Post". За даними газети, американські спецслужби дійсно ще у середині цього місяця отримали агентурні дані про заколот, який готують "вагнерівці". Білий дім був проінформований, проте далі ця інформація нікуди не пішла. Тут маю пояснити. Команда Байдена ще на початку війни свідомо обрала стратегію дуже швидко розсекречувати дані розвідки щодо росії й робити все це публічним, щоб у кремлі розуміли, що їхні дії й плани під контролем, що будь-яка провокація (як, наприклад, було, коли москва цілком серйозно хотіла використати хімічну зброю проти захисників Азовсталі) не залишиться непоміченою. Щойно надходили розвіддані - з них прибирали те, що могло зашкодити джерелам, але наступного дня, чи через день це вже було на брифінгу того ж Неда Прайса. Зараз, уперше, інша ситуація. Промовчали, щоб не допомагати путіну. От цитата з публікації.

Було достатньо сигналів, щоб доповісти керівництву. Щось відбувається. Отже, вони були готові до цього. Останні два тижні існувала "велика стурбованість": що може статися, чи залишиться путін при владі, що будь-яка нестабільність може означати для контролю над ядерним арсеналом росії. Основне побоювання було щодо нестабільності, яка може виникнути внаслідок громадянської війни в росії.

Різні офіційні джерела підтверджують, що в курсі були й Білий Дім, і керівництво Пентагону, і перші особи Держдепу, і навіть для конгресменів провели закриті наради. Так само було вирішено притримати нові рестрикції проти "вагнерівців". Неофіційно кажуть, що про санкційний пакет мали повідомити вже післязавтра, але якщо вдарити про пригожинській ПВК просто зараз - це теж виглядало б як підтримка путіна.

Щодо причин заколоту, в американської преси теж є інформація. Пишуть, що ПВК "Вагнер" начебто хотіли розформувати - і це стало емоційною реакцією аби врятувати свою структуру і себе, бо хто такий Пригожин без "вагнерівців".

Ну і щодо висновків. Цей випадок показав слабкість всієї системи всередині самої росії. Ось, наприклад, що пише "New York Times":

Чітке свідчення внутрішніх протиріч, спричинених війною в Україні... свідчення того, що війна йшла погано як для "Вагнер"а, так і для регулярних війск … і не тільки війська "Вагнера" зіткнулися з нестачею постачання, але й уся російська армія. Ці проблеми існують у російській армії місяцями, але... вони стали більш очевидними з початком українського контрнаступу.

І тому - попри те, як закінчився заколот - він точно вплине на погляди американської адміністрації щодо того, наскільки сильними є позиції росії під час цієї війни. І точно змінить позицію тих високопосадовців, які вважали, що з росією треба домовлятися і підштовхували до цього "миру" Україну.