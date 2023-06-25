Дані проєктів відновлення стали публічно доступними в цифровій екосистемі управління відновленням DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management). Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини"розповіла заступниця міністра інфраструктури Олександра Азархіна.

Публічний модуль екосистеми дозволяє онлайн переглядати дані по проєктах в розрізі секторів, громад та регіонів. Крім того, в DREAM стали доступні дані по інвестиційних проєктах і проєктах державно-приватного партнерства.

Ми почали працювати над цим проектом рік тому. Спочатку у нас була транспортна інфраструктура, вже фактично електронний IT-tool у нас був готовий у листопаді 2022 року. І ми почали збирати в системі саме проекти громад. Також там є проекти центральних органів виконавчої влади, починаємо збирати проекти бізнесу. Нашим завданням є зібрати повністю інформацію фактично про потреби відбудови, про ті проекти, які вже знайшли фінансування, для того, щоб мати інвестиційне портфоліо країни.

Той масштаб відбудови, який у нас є, він без цифрових інструментів - це не тільки про прозорість, звітність і боротьбу з корупцією - це також просто про менеджмент. Сотні тисяч проектів і вже шість тисяч проектів зібрали ми лише з громад. І це тільки початок.

Нам було важливо, щоб бути проекти всіх громад. Без поділу, які постраждали більше, які менше. Тому що це є про усі інвестиції, які стосуються інфраструктури країни.

Якщо Прозорро дав можливість бачити все по системі закупівель, то тут ми пішли глибше - тут бачимо і як з'явився проект, і як він був пріоритезований, чому цей чи інший проект отримали фінансування в першу чи другу чергу, яким чином будуть вестися роботи, яким чином відбуватиметься контроль робіт. Тобто весь цикл інфраструктурного проекту буде доступний онлайн.

Це дуже багато рівневий процес. Наприклад , у нашого міністерства 45 проектів з міжнародними фінансовими установами. А в середині них - ще сотня проектів. І воно стосується десь громад, десь областей, десь державних проектів. Поклавши це в одну систему , ми хочемо навести лад у цьому процесі і забезпечити необхідну прозорість.