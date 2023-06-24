За даними Мінекономіки, загалом у різних регіонах України до "Армії відновлення" залучили вже понад 30 тисяч безробітних.

Понад 30 тисяч безробітних українців налічує "Армія відновлення". Це програма Міністерства економіки, яка допомагає людям, які втратили роботу, працевлаштуватися.

Учасники "Армії відновлення" допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, розвантажують і видають гуманітарну допомогу, прибирають території. Як працює проєкт - наш матеріал з Запоріжжя.

Ще навесні на цьому місці стояв житловий будинок, тепер - суцільні руїни. Після ворожого удару вціліла тільки вітальня, розповідає Валерій. Власник житла каже - те, що не зруйнували ворожі снаряди, знищив вогонь. Після обстрілу в хаті спалахнула пожежа.

Валерій, житель села у Запорізькому районі:

Там пів будинку було знесено, сталася пожежа. Коли приїхали пожежники, вже пів будинку горіло.

У майбутньому Валерій планує відбудувати хату. А поки що волонтери допомагають господарю розчистити подвір'я.

Серед тих, хто допомагає ліквідовувати наслідки обстрілів, - учасники урядової програми "Армія відновлення". Це проект, який долучає безробітних до суспільно-корисних робіт. За свою роботу люди отримують зарплату не менше мінімальної.

Микола Гриппа, учасник програми "Армія відновлення":

Програма важлива і гроші важливі. Цілий рік на женє зарплати сидів, нам ніхто нічого не допомагав, а тут запропонували, і гроші тоже немаловажну роль іграють.

У складі "Армії відновлення" у Запорізькій області - чимало переселенців. Є люди, що втратили роботу через агресію росії.

Ярослав Ковальов, голова громадської організації:

Ми працюємо разом зі службами надзвичайної ситуації, розгрібаємо завали після прильотів. А також ми допомагаємо тим людям, які собі фінансово не можуть дозволити відновити свої будівлі.

Світлана разом із родиною переїхала до Широківської громади з прифронтової Новоданилівки. У центрі зайнятості жінці запропонували долучитися до "Армії відновлення". Зараз вона працює в гуманітарному хабі та допомагає пенсіонерам.

Світлана, учасниця програми "Армія відновлення":

Хороші тут люди, привітні, до кого не спитаєш, вони тобі допоможуть, як я їм допомагаю, так і вони мені допомагають.

У Широківській громаді кажуть - співпрацюють із центром зайнятості від початку року. Створили вже майже сто робочих місць. Людей залучають до прибирання територій, робіт у відділі соцзахисту та в гуманітарних хабах.

Лариса Головань, керуюча справами Широківської сільради:

Ми дали в такий важкий скрутний час роботу людям і це найперше, це важливо для них психологічно і матеріально. Для них важливе спілкування між собою і для них найважливіше відчування, що громаді вони потрібні, а громаді вони потрібні, бо це додаткові робочі руки.

Завдяки програмі "Армія відновлення" деякі учасники вже знайшли постійну роботу. На це сподівається і 20-річна Вероніка. Зараз вона працює у відділі соцзахисту.

Вероніка Сідорова, учасниця програми "Армія відновлення":

Це та справа, якою я б хотіла займатися. Адже я навчаюся ще зі ступені коледжу за цією спеціальністю, і я дуже рада, що я можу так само за цією професією працювати далі.

За даними Мінекономіки, загалом у різних регіонах України до "Армії відновлення" залучили вже понад 30 тисяч безробітних. Виплатили їм близько 200-сот мільйонів гривень! Запорізька область долучилась до урядового проєкту торік узимку. Нині у суспільно корисних роботах беруть участь майже сімсот осіб.

Ірина Дуднік, директорка Запорізького обласного центру зайнятості:

Працюємо у Пунктах незламності, це дуже сьогодні актуально. У нас активізувалась робота в цих пунктах. Працюємо у бомбосховищах, займаємся розвантаженням і рознесенням гуманітарної допомоги.

Учасники "Армії відновлення" в Запорізькій області найближчим часом точно не сидітимуть без діла - запевняють у Центрі зайнятості. Роботи вистачить кожному. Зараз тут формують бригади, які поїдуть відновлювати звільнені території після деокупації.