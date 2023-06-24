Понад 30 тисяч безробітних українців налічує "Армія відновлення": як працює проєкт [ Редагувати ]
Понад 30 тисяч безробітних українців налічує "Армія відновлення". Це програма Міністерства економіки, яка допомагає людям, які втратили роботу, працевлаштуватися.
Учасники "Армії відновлення" допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, розвантажують і видають гуманітарну допомогу, прибирають території. Як працює проєкт - наш матеріал з Запоріжжя.
Ще навесні на цьому місці стояв житловий будинок, тепер - суцільні руїни. Після ворожого удару вціліла тільки вітальня, розповідає Валерій. Власник житла каже - те, що не зруйнували ворожі снаряди, знищив вогонь. Після обстрілу в хаті спалахнула пожежа.
Валерій, житель села у Запорізькому районі:
Там пів будинку було знесено, сталася пожежа. Коли приїхали пожежники, вже пів будинку горіло.
У майбутньому Валерій планує відбудувати хату. А поки що волонтери допомагають господарю розчистити подвір'я.
Серед тих, хто допомагає ліквідовувати наслідки обстрілів, - учасники урядової програми "Армія відновлення". Це проект, який долучає безробітних до суспільно-корисних робіт. За свою роботу люди отримують зарплату не менше мінімальної.
Микола Гриппа, учасник програми "Армія відновлення":
Програма важлива і гроші важливі. Цілий рік на женє зарплати сидів, нам ніхто нічого не допомагав, а тут запропонували, і гроші тоже немаловажну роль іграють.
У складі "Армії відновлення" у Запорізькій області - чимало переселенців. Є люди, що втратили роботу через агресію росії.
Ярослав Ковальов, голова громадської організації:
Ми працюємо разом зі службами надзвичайної ситуації, розгрібаємо завали після прильотів. А також ми допомагаємо тим людям, які собі фінансово не можуть дозволити відновити свої будівлі.
Світлана разом із родиною переїхала до Широківської громади з прифронтової Новоданилівки. У центрі зайнятості жінці запропонували долучитися до "Армії відновлення". Зараз вона працює в гуманітарному хабі та допомагає пенсіонерам.
Світлана, учасниця програми "Армія відновлення":
Хороші тут люди, привітні, до кого не спитаєш, вони тобі допоможуть, як я їм допомагаю, так і вони мені допомагають.
У Широківській громаді кажуть - співпрацюють із центром зайнятості від початку року. Створили вже майже сто робочих місць. Людей залучають до прибирання територій, робіт у відділі соцзахисту та в гуманітарних хабах.
Лариса Головань, керуюча справами Широківської сільради:
Ми дали в такий важкий скрутний час роботу людям і це найперше, це важливо для них психологічно і матеріально. Для них важливе спілкування між собою і для них найважливіше відчування, що громаді вони потрібні, а громаді вони потрібні, бо це додаткові робочі руки.
Завдяки програмі "Армія відновлення" деякі учасники вже знайшли постійну роботу. На це сподівається і 20-річна Вероніка. Зараз вона працює у відділі соцзахисту.
Вероніка Сідорова, учасниця програми "Армія відновлення":
Це та справа, якою я б хотіла займатися. Адже я навчаюся ще зі ступені коледжу за цією спеціальністю, і я дуже рада, що я можу так само за цією професією працювати далі.
За даними Мінекономіки, загалом у різних регіонах України до "Армії відновлення" залучили вже понад 30 тисяч безробітних. Виплатили їм близько 200-сот мільйонів гривень! Запорізька область долучилась до урядового проєкту торік узимку. Нині у суспільно корисних роботах беруть участь майже сімсот осіб.
Ірина Дуднік, директорка Запорізького обласного центру зайнятості:
Працюємо у Пунктах незламності, це дуже сьогодні актуально. У нас активізувалась робота в цих пунктах. Працюємо у бомбосховищах, займаємся розвантаженням і рознесенням гуманітарної допомоги.
Учасники "Армії відновлення" в Запорізькій області найближчим часом точно не сидітимуть без діла - запевняють у Центрі зайнятості. Роботи вистачить кожному. Зараз тут формують бригади, які поїдуть відновлювати звільнені території після деокупації.
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