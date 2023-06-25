На Рівненщині організували інтенсивний вишкіл військових із різних куточків України [ Редагувати ]
Тактична, вогнева та інженерна підготовка, а ще - топографія, медицина. Все це повинен вміти стрілець-піхотинець. На Рівненщині організували інтенсивний вишкіл військових із різних куточків України. Про це мої колеги.
На наших очах бійці відпрацьовують елементи бою у так званій "коробочці". До умовних позицій противника пробираються під прикриттям БМП. Головне завдання - підійти якомога ближче і завдати нищівного удару.
Так військовослужбовці Сил територіальної оборони відточують майстерність наступу.
Позивний "Барс", командир навчальної роти:
Ми акцентуємо увагу на штурмових діях. Тактика дій в місті - ми цьому приділяємо багато уваги.
Інструктори - досвідчені бійці, які вже пройшли горнило війни. Воїн із позивним "Борода" воював на Ізюмському напрямку, був двічі поранений, тепер у тилу готує тероборонців.
Позивний "Борода", командир взводу навчальної роти:
Завжди наступати важче, бо ти відкритий, ти маєш бачити всю обстановку і наступати, тут має бути чітка координація дій, кожен має знати свою задачу, яку він має виконати.
Бійці проходять заняття і з інженерної підготовки. Відпрацьовують саперну справу.
Знешкоджують те, чим нашпигував нашу землю ворог. І вчаться ставити розтяжки - не помітні для ворога.
Більшість із цих чоловіків і жінок до великої війни не мали жодного відношення до військової справи. Але нині - мотивовані, як ніхто інший.
Треба захищати свою країну. Не треба сидіти дома, висиджуватися і думати, що війна закінчиться сама собою.
Роман - родом із Бердянська. Мав там свою логістичну компанію. Та окупанти все відібрали. Тепер він - боєць із позивним "Медоїд".
Роман, військовослужбовець сил територіальної оборони:
Ми трохи проходимо програму рейнджерів. Це сили спеціальних операцій США, тобто дуже в нас гарна підготовка, вона нам дуже пригодиться. Ми йдемо освобождати нашу країну від окупанта.
Бійці розуміють: у реальному бою не обійдеться без поранень, а тому вчаться надавати першу допомогу побратиму.
Курсант, який рятує умовного пораненого, у цивільному житті працював лікарем. З початком повномасштабного вторгнення усвідомив: його знання з медицини важливіші у війську.
Радислав, військовослужбовець Сил територіальної оборони:
Дуже сильно відрізняється цивільна медицина і, наприклад, військова тактична медицина. Я знав, що я піду сюда, піду саме на бойового медика-стрільця, тому я дивився тактичні відео, я себе готував до цього, щоб надати першу медичну.
До бою воїнів готують і психологічно. Вчать довіряти один одному, долати паніку і страх. Ось вправа, яку військові виконують із заплющеними очима.
Віра Кердзая, психологиня Збройних сил України:
Є вправи на згуртованість підрозділу, є вправи на взаємодовіру, на взаємовиручку, тобто аспект вправ дуже широкий, а є ще прості вправи-криголами - там, де ми починаємо нарешті спілкуватися, цікавитися один одним.
Курс інтенсивної підготовки у навчальному батальйоні Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід" - це понад місяць тренувань. Навчають тут усьому, що має вміти стрілець-піхотинець.
Леонід Мислик, в. о. заступника командира батальйону:
Проводимо тактичне комплексне заняття по інженерній підготовці, тактичній підготовці, розвідувальній підготовці, військовій топографії, психологічній підготовці. Ми вчимо їх берегти життя собі в першу чергу і своїм побратимам.
І все це для того, щоб дати гідну відсіч противнику та наблизити спільну мрію всіх українців.
Вигнати всіх орків з нашої землі й повернутися додому - жити мирним життям.
по темі
Штурм і стрілянина. Тактична підготовка і надання медичної допомоги. Як українські бійці відточують навички за кілька кілометрів від лінії вогню?
Українські піхотинці. Основа наступальних дій. Від підготовки кожного бійця залежить успіх усього штурму. Свою майстерність піхотинці вдосконалюють на полігонах.
Мотивація, фізична й психологічна підготовка, а ще регулярне вдосконалення навичок. Три кити, на яких тримається фах справжнього бійця. Тому командування постійно проводить навчання для підлеглих, аби відточити майстерність штурмових дій, зачистки міст, медичну підготовку.
Східне угруповання військ напередодні, 24 червня, розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є просування вперед. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий
На Донеччині на різних ділянках фронту наші бійці поступово відтісняють ворога. Вдається це завдяки штурмовикам 3-тьої окремої бригади. Напередодні вони очистили від росіян західний берег каналу "Сіверський Донець - Донбас".