Бійці розуміють: у реальному бою не обійдеться без поранень, а тому вчаться надавати першу допомогу побратиму.

Тактична, вогнева та інженерна підготовка, а ще - топографія, медицина. Все це повинен вміти стрілець-піхотинець. На Рівненщині організували інтенсивний вишкіл військових із різних куточків України. Про це мої колеги.

На наших очах бійці відпрацьовують елементи бою у так званій "коробочці". До умовних позицій противника пробираються під прикриттям БМП. Головне завдання - підійти якомога ближче і завдати нищівного удару.

Так військовослужбовці Сил територіальної оборони відточують майстерність наступу.

Позивний "Барс", командир навчальної роти:

Ми акцентуємо увагу на штурмових діях. Тактика дій в місті - ми цьому приділяємо багато уваги.

Інструктори - досвідчені бійці, які вже пройшли горнило війни. Воїн із позивним "Борода" воював на Ізюмському напрямку, був двічі поранений, тепер у тилу готує тероборонців.

Позивний "Борода", командир взводу навчальної роти:

Завжди наступати важче, бо ти відкритий, ти маєш бачити всю обстановку і наступати, тут має бути чітка координація дій, кожен має знати свою задачу, яку він має виконати.

Бійці проходять заняття і з інженерної підготовки. Відпрацьовують саперну справу.

Знешкоджують те, чим нашпигував нашу землю ворог. І вчаться ставити розтяжки - не помітні для ворога.

Більшість із цих чоловіків і жінок до великої війни не мали жодного відношення до військової справи. Але нині - мотивовані, як ніхто інший.

Треба захищати свою країну. Не треба сидіти дома, висиджуватися і думати, що війна закінчиться сама собою.

Роман - родом із Бердянська. Мав там свою логістичну компанію. Та окупанти все відібрали. Тепер він - боєць із позивним "Медоїд".

Роман, військовослужбовець сил територіальної оборони:

Ми трохи проходимо програму рейнджерів. Це сили спеціальних операцій США, тобто дуже в нас гарна підготовка, вона нам дуже пригодиться. Ми йдемо освобождати нашу країну від окупанта.

Бійці розуміють: у реальному бою не обійдеться без поранень, а тому вчаться надавати першу допомогу побратиму.

Курсант, який рятує умовного пораненого, у цивільному житті працював лікарем. З початком повномасштабного вторгнення усвідомив: його знання з медицини важливіші у війську.

Радислав, військовослужбовець Сил територіальної оборони:

Дуже сильно відрізняється цивільна медицина і, наприклад, військова тактична медицина. Я знав, що я піду сюда, піду саме на бойового медика-стрільця, тому я дивився тактичні відео, я себе готував до цього, щоб надати першу медичну.

До бою воїнів готують і психологічно. Вчать довіряти один одному, долати паніку і страх. Ось вправа, яку військові виконують із заплющеними очима.

Віра Кердзая, психологиня Збройних сил України:

Є вправи на згуртованість підрозділу, є вправи на взаємодовіру, на взаємовиручку, тобто аспект вправ дуже широкий, а є ще прості вправи-криголами - там, де ми починаємо нарешті спілкуватися, цікавитися один одним.

Курс інтенсивної підготовки у навчальному батальйоні Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід" - це понад місяць тренувань. Навчають тут усьому, що має вміти стрілець-піхотинець.

Леонід Мислик, в. о. заступника командира батальйону:

Проводимо тактичне комплексне заняття по інженерній підготовці, тактичній підготовці, розвідувальній підготовці, військовій топографії, психологічній підготовці. Ми вчимо їх берегти життя собі в першу чергу і своїм побратимам.

І все це для того, щоб дати гідну відсіч противнику та наблизити спільну мрію всіх українців.