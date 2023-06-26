Данія почала навчання українських пілотів на F-16 [ Редагувати ]
Данія розпочала навчання українських пілотів на винищувачах F-16. До того ж, країна планує замінити свої літаки F-16 на F-35 раніше, ніж очікувалося. Про це повідомляє AP.
Виконуючий обов'язки міністра оборони Троелс Лунд Поульсен зазначив, що Данія, яка є членом НАТО, "зробила крок щодо початку навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів".
Ми також розглянемо, чи варто робити конкретну пожертву Україні датських винищувачів F-16 і скільки їх має бути.
За його словами, українські пілоти повинні пройти від шести до восьми місяців навчання, перш ніж можлива передача датських літаків F-16 стане реальністю.
Окрім того, він також заявив, що Данія зніме літаки F-16 з озброєння у 2025 році. Це на два роки раніше запланованого.
Так, країна замовила 27 винищувачів F-35A, які замінять більш ніж 40-річні F-16. Перехід на F-35A Joint Strike Fighter відбудеться з кінця 2023 року до кінця 2025 року.
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