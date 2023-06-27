Роковини трагедії - сьогодні в Кременчуці на Полтавщині вшановують памʼять жертв чергового теракту рашистів. Рік тому російські війська вдарили ракетою по торгово-розважальному центру в середмісті. Там у цей час перебували сотні містян. Тоді загинуло 22 людини, понад 50 - потрапили до лікарень. Згадаємо хронологію того страшного дня.

Рік тому росіяни атакували ракетами середмістя Кременчука. Поцілили у торговельно-розважальний центр "Амстор". В якому на той час перебувало близько 1000 людей. Кадри перших хвилин після прильоту зафіксували камери відеспостререження. Люди в місцевому парку - за півкілометра від місця вибуху - в паніці тікали хто куди: стрибали у водойму, ховалися разом з дітьми за деревами. Внаслідок чергового теракту окупантів загинуло 22 людини! Було поранено понад півсотні мирних мешканців.

Будівля знищена фактично повністю і люди дуже сильно обгоріли і навіть важко виявити загиблих, тому що знаходимо, як я і казав, навіть рештки людей.

Площа руйнування була понад 10 тисяч квадратних метрів. Удару військові рф завдали ракетою Х-22 - завдовжки 12 метрів. Того трагічного дня рятувальники і екстрені служби працювали безупину - розбирали завали, діставали людей, шукали зниклих. А психологи допомагали родичам, які не могли знайти своїх близьких...

Людмила, розшукувала дочку:

- Я не знаю, що з моєю дочкою, в списку живих нема... Дитина там робила - вона була там. Взрив був, сірена прозвучала, я зразу їй позвонила на мобільний, гудки йшли, вона не відповідала, а потім взагалі пропав звʼязок.

Ці кадри з місцевої лікарні, де надавали допомогу пораненим ... опіки... переломи... важкі травми.. І страшні свідчення людей, які вижили.

Людей обгорівших...оборваних, в крові полностью, там дєвочка якась падала, ми її піднімали, виносили ту дєвочку, вона сознаніє тєряла.

Чуство таке, що просто ти летиш кудись і по тєлу бʼє шось , осколки чи шо падає, все просто розриває шось. Откриваєш глаза - і я бачу якісь дві плити. Я кричу: "Помогітє!"

У Кремлі ракетний удар по ТРЦ цинічно назвали військовою операцією. Та насправді це - черговий воєнний злочин рашистів проти українців.

Нині у Кременчуці облаштовують Сквер пам'яті. Щоб вшанувати убитих рашистами людей, висадили дерева. А на місце трагедії містяни несуть квіти, оплакуючи безвинно загиблих від рук росіян українців.