У середу, 28 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Розпочалася чотириста дев’яноста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. російська федерація і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські загарбники завдали удару по території України. Для цього ззадіяди 5 крилатих ракет повітряного базування Х-22 та 2 зенітні керовані ракети із С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ракети Х-22 ворог спрямував по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області та по Запоріжжю. Ракетами С-300 російські терористи вразили наповнений цивільними людьми заклад харчування в центрі міста Краматорськ та приватний сектор населеного пункту Біленьке Донецької області. Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі діти та дорослі мирні люди, поранено понад 50 цивільних людей, пошкоджено багатоквартирні та десятки приватних житлових будинків.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Заріччя і Тимоновичі Чернігівської області; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Масютівка, Кислівка, Котлярівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, успіху не мав. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони понад 15 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили Никифорівка, Васюківка, Роздолівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Мар’їнки та Побєди успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, Мар’їнки, Іллінки та Побєди Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль. Завдав авіаційних ударів в районі Сторожевого Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка і Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Новодарівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Преображенка, Оріхів та Павлівка Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Антонівка, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

В населеному пункті Горностаївка Херсонської області окупанти забирають житло у місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули внаслідок бойових дій. Викрадене житло маркується табличками "власність російської федерації".

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси "Бук" та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника