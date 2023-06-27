Кухарі з 9 областей зібралися на фестиваль борщу на Рівненщині. Головну українську страву готували в селищі Млинів. Наварили понад тисячу літрів борщу - і встановили новий національний рекорд.

Якими інгредієнтами у страві дивували учасники фестивалю та з якою метою його провели - Сніжана Сидорук розкаже.

Богдан з початком великої війни переїхав у Рівне з Маріуполя. На фестивалі - він головний кухар у своїй команді. Каже, у нього в казані - особливий борщ кипить.

Богдан Дужик, переселенець із Маріуполя:

Ми варимо класичний борщ на телячому хвості, але обов'язково потім добавляєм при кінці добавляємо азовську кільку.

А от Юлія готує не червоний, а золотий борщ. Головні інгредієнти - перець і свіжі помідори. Від цього колір у страви, як у сонця. Жінка - з Херсону. На Рівненщині живе більше року.

Юлія Ющенко, переселенка з Херсона:

Мені запропонували організувати команду. Я навіть не думала, не дивилась в календар, просто одразу погодилась, тому що мені дуже хочеться познайомити рівнян з нашою Херсонщиною, з нашою культурою, з нашою кухнею. Ну через борщ - це дуже добре вийде.

Перші страви готували в селищі Млинів на Рівненщині. Тут пройшов фестиваль "Молодого борщу". Захід зібрав кухарів із дев'яти регіонів України.

Підходимо на поліський борщик - найсмачніший борщик на Україні. Поліський борщ - з грибами, з зеленню, сметанкою, сальцем. Ви такого ще не куштували!

Фестиваль борщу проходить на Рівненщині вже вдруге. Організатори заходу кажуть, започаткували його торік, щоб допомогти вимушеним переселенцям краще адаптуватися на новому місці. Тоді першу страву разом варили жителі Повчанської громади та її новІ мешканці.

Мар'яна Шевчук, жителька Повчі:

Минулого року ми у себе готували цей борщ, і в нас були внутрішньо задіяні переміщені особи, які, до речі, висаджували продукти і з цих продуктів ми їм допомагали робити борщ.

Цьогоріч фестиваль вирішили повторити під девізом: "Молодий борщ єднає Україну".

Ольга Горкавчук, організаторка фестивалю:

Ми побачили наскільки гарно вдався той фінальний захід, де готувався борщ, наскільки людям не вистачає тої комунікації позитивної зараз та й просто поговорити про якісь прості буденні речі. І вирішили в цьому році провести такий захід. Навіть самі не очікували, що буде такий масштабний.

На фестиваль завітали кілька тисяч людей. Усіх пригощали борщами.

Смачненький, наваристий і з кістками. Це баранина. Тут ще є свининка.

Неля Бакун, жителька Млинова:

Отут брала. Як вже смачний, я ще такого борщу не їла. Боже, тут і кропива, і вино чи вишні.

Загалом на фестивалі приготували 1208 літрів борщу. Тим самим встановили новий національний рекорд. За традиційну українську страву вторгували понад сімдесят тисяч гривень. Їх організатори передадуть на створення навчального інклюзивного центру на Рівненщині. Окрім того, кожна команда зібрала донати для ЗСУ.

Тетяна Турович, жителька Львова: