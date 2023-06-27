27 червня - 5 років від створення Волинської бригади тероборони. Нині волинські бійці нищать окупантів на сході України. Головний сержант Ковельського батальйону на псевдо "Коливан" на передову поїхав на своїй старенькій "Таврії". На ній і воює. Історію бійця та його підрозділу - дивіться далі.

Позивний мій - "Коливан". (сміється)

Микола Іванович - головний сержант Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони. Військовослужбовець нині на сході України. Сюди з Ковеля приїхав на своєму автомобілі.

Ім'я йому "Мустанг" і хоч я є якби колоритним, але витримує мене.

Зі своєю "Таврією" боєць виконує завдання на передовій вже три місяці. За цей час, переконує військовослужбовець, - у його чотириколісного побратима - жодної несправності.

Микола, військовослужбовець Волинської бригади тероборони:

Тут на сході скажу так як є, даже плюну через ліве плече, за цей період жодної. Він мене не підвів жодного разу. За цей період часу ще на станцію технічного обслуговування ми ще не зверталися, за що я йому дуже вдячний.

Автомобіль українського автопрому, як стверджує боєць, виявився ідеальним в умовах війни. Як жартує "Коливан", на Донбасі чимало доріг, якими проходять тільки танки і його "Мустанг". Єдиний мінус, каже, - це відсутність комфорту.

Ось це почалося невеличке бездоріжжя. Якщо ви бачите, їдуть кросовери, їдуть джипи впереді, але швидкість в нас по цьому бездоріжжю практично одинакова.

Микола, військовослужбовець Волинської бригади тероборони:

Їдем і під горку, і з горки, і по ямам, і по бездоріжжю. Приходиться йому терпіти. У ньому можна і в разі потреби і заночувати або ж підвезти чи боєприпаси, там все що завгодно. Дехто з посмішкою ставиться, що я от на "Таврії"їду і по бездоріжжю, і скрізь. Ну я скажу одне: він – "Мустанг". Він молодець, він справляється, він старається, пихтить, але їде.

Автомобіль "Коливана" - 2004-го року випуску. Чоловік придбав його незадовго до того, як батальйон поїхав на схід. За кошти ковельських волонтерів "Таврія" пройшла технічне обслуговування та, навіть, змінила колір на уставний "піксель".

Вдома на Волині Миколу чекають дружина, два сини і донька. Заради них він, зізнається, і захищає Україну. А ще хоче повернутися до рідного Ковеля на своєму "Мустангові". Бо певен - росіянам в Україні нічого "не світить".

Микола, військовослужбовець Волинської бригади тероборони:

Вони як таракани, як сарана, все повзуть на нашу землю, але рано чи пізно, скоріше раніше це станеться, вони загинуть від нашої руки. Вони з мечем прийшли до нас, від того меча і загинуть.

Пан Микола вірить: його "Мустанг" ще колеситиме не лише дороги Донбасу, а й у Крим заїде, коли Україна пожене звідти окупантів.