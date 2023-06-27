"Це абсолютно незадовільна робота": Шмигаль про виконання програми "єВідновлення" [ Редагувати ]
Через півтора місяці з моменту запуску програми "єВідновлення" по виплаті українцям допомоги на відбудову пошкодженого чи зруйнованого майна гроші отримали менше 2 відсотків заявників.
Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, наголосивши, що за програмою "єВідновлення" подано 21 600 заяв і лише 378 заяв передано на виплату, що є вкрай незадовільним результатом.
"Наразі за програмою "єВідновлення" подано 21 600 заяв і лише 378 заяв передано на виплату. Це лише 2 відсотки. Це абсолютно незадовільна робота! Уряд створив всі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу. Місцеві керівники та комісії мають у рази прискорити цей процес", - сказав він.
Шмигаль також зазначив, що уряд затвердив два розпорядження, які дозволять залучити кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації програми "єВідновлення". Йдеться про пільговий кредит в розмірі 70 млн доларів та грант на 152,5 мільйони доларів.
"Тобто, більш ніж 8 млрд гривень зможемо направити на відновлення житла наших громадян. Десятки тисяч родин зможуть отримати кошти, щоб якнайшвидше відремонтувати власні домівки, які постраждали від російського терору", - сказав він.
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Повертаємося до підсумків Лондонської конференції, про які нам розказав в ексклюзивному інтерв'ю прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Поговорили також про ЄС, і Каховську ГЕС.
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