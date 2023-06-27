Загроза теракту на ЗАЕС: у разі вибуху евакуація торкнеться кількох областей - Лубінець [ Редагувати ]
У разі підриву окупантами Запорізької атомної електростанції евакуація торкнеться кількох областей.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.
За його словами, у кожному регіоні створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 та 50 км.
"Підготовлено всі медичні засоби й опрацьовано логістичні маршрути, де розміщуватимуть людей, як їх довозитимуть. У разі такої ситуації будуть залучені не лише державні механізми, а й волонтерські групи", - сказав Лубінець.
Він додав, що припускає реальну можливість теракту окупантів на Запорізькій АЕС.
"З високою ймовірністю вони можуть це зробити, я вважаю. Багато міжнародних експертів не думали, що РФ підірве Каховську ГЕС, але вони це зробили. Після цього представники міжнародних організацій кажуть, що вони цього не зроблять на ЗАЕС, але у разі підриву це торкнеться не лише України, а й сусідніх країн. Наслідки тим чи іншим способом торкнуться десятків мільйонів людей", - наголосив омбудсмен.
Лубінець зазначив, що Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій, а тому у разі катастрофи саме їхні мешканці опиняться під найбільшою загрозою.
"Досвід Каховської ГЕС показав, що росіяни блокують евакуацію людей із постраждалих районів. На захоплених територіях цивільні постраждають найбільше", - додав він.
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