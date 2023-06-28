У середу, 28 червня, українські військові відкинули окупантів під Бахмутом у Донецькій області. ЗСУ підняли прапор України на Курдюмівській дамбі. Про це повідомляє 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в Telegram.

Українські захисники просунулися у районі населеного пункту Курдюмівка, яка знаходиться південніше Бахмута.

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу після успішних штурмових дій показали, які підіймають державний прапор на Курдюмівській дамбі.

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